Vélez vence Sporting Cristal em Lima A equipe argentina do Vélez Sarsfield venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, em partida válida pelo Grupo 5 da Copa Libertadores da América. Os gols do Vélez foram marcados por Domínguez, Dudar e Fuentes. O brasileiro naturalizado peruano Julinho marcou um dos dois gols do Sporting. Flávio Maestri fez o outro. Com oito pontos ganhos, o Vélez manteve suas chances de classificação para as oitavas-de-final da competiçao, enquanto que a equipe peruana já estava eliminada. O grupo conta ainda com as equipes do Morelia do México e o Nacional, de Montevidéu. Os dois também têm oito pontos ganhos.