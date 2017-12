?Velho Lobo? comemora 70 anos Supersticioso como nunca, falante como sempre, o homem que mais ganhou títulos na história da seleção brasileira completa nesta quinta-feira 70 anos, e do jeito que gosta: ainda trabalhando à beira do gramado, no comando de um time de massa. No Brasil, não há um aficionado por futebol que não tenha ouvido falar de Mário Jorge Lobo Zagallo, o homem que elegeu o número 13 como símbolo de sua sorte e de seu marketing pessoal. E ele diz que vai continuar na mídia por muito tempo. "O pessoal me chama de Velho Lobo. É isso aí. Estou na floresta!", afirma, a com a mesma convicção de 1997, quando cunhou a frase que entrou para a história, ao vencer a Copa América: "Vocês vão ter de me engolir!" Leia mais no Estadão