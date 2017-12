Velhos conhecidos voltam ao Brasil Nas recentes contratações dos times brasileiros, velhos conhecidos. Uma das soluções para enfrentar o mercado inflacionado dos craques é repatriar jogadores experientes. Casos de Amoroso, Giovanni e Juninho, que reforçam São Paulo, Santos e Palmeiras. Entre novos e velhos, 349 jogadores voltaram ao Brasil até julho, de acordo com a CBF. "É uma solução viável a médio e pequeno prazo", explica Salvador Hugo Palaia, diretor de futebol do Palmeiras. "Fica mais fácil trazer um jogador quando ele já atingiu objetivos, montou sua carreira internacional e ganhou dinheiro." Juvenal Juvêncio, diretor de futebol do São Paulo, vê os "estrangeiros" como solução para outro problema. "Como depois de sete partidas o atleta não pode jogar em outro time, fica difícil achar jogador aqui." Amoroso veio para o São Paulo depois de uma passagem frustrada pelo Málaga, da Espanha. Bastou a atuação em seu jogo de estréia, contra o River Plate, na semifinal da Taça Libertadores, para mostrar que, aos 31 anos, ainda desequilibrava. Na decisão com o Atlético-PR, foi considerado o melhor em campo. "O São Paulo acreditou no meu futebol, confiou em mim e só tenho a agradecer." Juninho também não teve boas lembranças de seus últimos tempos na Europa. Foi pouco utilizado no Celtic, da Escócia, e desembarcou no Palmeiras em maio, para dar jeito no meio de campo do time. Com 32 anos, "mas com espírito de 23", tem agradado e é titular. A volta de Giovanni, 33 anos, foi um pouco diferente. Ídolo e campeão pelo Olympiakos, da Grécia, voltou ao time que ajudou a ser vice-campeão brasileiro, em 1995, época de vacas magras para o Santos. No clássico contra o Corinthians, vencido por 4 a 2, ofuscou o retorno de Robinho com uma belíssima atuação. Um dos últimos repatriados é o centroavante Christian, de 30 anos, que estava no Japão e deverá ocupar o lugar de Luizão no ataque do São Paulo.