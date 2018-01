Velloso decide encerrar a carreira O goleiro Velloso, de 36 anos, ex-Palmeiras, Atlético-MG e atualmente no Atlético Sorocaba, anunciou nesta quarta-feira que não vai mais jogar futebol profissionalmente. O motivo é uma grave contusão no ombro direito, e a decisão foi tomada depois de avaliar as dificuldades que teria com o período de seis meses de recuperação após uma nova cirurgia. "Pensei com minha família, avaliei todos os sacrifícios que teria pela frente e resolvi mesmo parar de vez", explicou o goleiro. Velloso encerra sua carreira após uma rápida passagem no time de Sorocaba, manchada pelo fato de a equipe foi mal no Campeonato Paulista e dificilmente escapará do rebaixamento. Ídolo da torcida do Palmeiras, clube em que teve sua melhor fase da carreira, entre os anos de 1994 à 1999, o goleiro foi campeão brasileiro de 1994, campeão paulista de 1996, Copa do Brasil, Copa Mercosul de 1998 e da Copa Libertadores de 1999. Além do Palmeiras, passou por clubes como União São João, em 1992, Santos, em 1993, e Atlético Mineiro, onde sagrou-se campeão mineiro em 2000. Ano passado moveu um briga judicial contra o time mineiro, conseguiu sua liberação e em fevereiro acertou com o Sorocaba. Velloso, agora, vai pensar no futuro para decidir que atividade seguirá.