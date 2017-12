Velloso perto do retorno ao futebol Os domingos de Vagner Velloso ao lado da mulher Franceli e dos filhos Natália, Rafael e Rodrigto têm, há um mês, um novo componente. Ele já se permite ouvir um pouco de rádio para saber como está o jogo do ?seu? Atlético Mineiro. Um meio de se acostumar a ?velha nova? vida que se aproxima. Em um mês, estará de volta ao gol do time mineiro, depois de seis meses afastado por rompimento de um tendão no ombro esquerdo. ?Não vejo a hora, estou com muita saudade.? Leia mais no Jornal da Tarde