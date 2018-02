Velloso vai à justiça contra Atlético-MG O goleiro Velloso acionou o Atlético-MG na Justiça do Trabalho reivindicando o pagamento de direitos trabalhistas e a rescisão de seu contrato, que terminaria apenas em dezembro de 2005. O jogador cobra da diretoria do clube mineiro o pagamento da última parcela das luvas do contrato assinado em janeiro, no valor de R$ 96 mil. Um cheque nesse valor chegou a ser entregue a Velloso pelos dirigentes do Atlético, mas foi sustado posteriormente. O clube alegou que tomou tal providência porque o jogador não apresentou uma nota fiscal de prestação de serviços. Nesta sexta-feira, o goleiro lamentou o episódio, que põe fim à uma relação de cinco anos com o Atlético. Ele disse que chegou a pensar em encerrar sua carreira no clube mineiro, mas classificou a atual situação de "irreversível". "Minha intenção era realmente de cumprir meu contrato e talvez até encerrar a carreira no clube. Mas infelizmente a realidade é outra, eu tenho de dar essa notícia de que a minha história no clube está terminando", afirmou o goleiro. Velloso acusou os dirigentes do Atlético de não demonstrarem interesse em sua permanência. "Não houve interesse do clube, pelo contrário. O Atlético me apresentou uma proposta para rescindir meu contrato e não falamos mais da dívida. Na última segunda-feira fui informado que poderia até procurar outro clube", contou. O vice-presidente jurídico do Atlético-MG, José Murilo Procópio, rebateu a acusação. Segundo ele, Velloso disse numa reunião realizada no início da semana que não confiava mais na diretoria atleticana. "Só pelo fato de pedirmos a nota fiscal. O ambiente ficou ruim. Depois disso é que propomos a rescisão do contrato. Antes disso, nós queríamos o acordo amigável", alegou o dirigente. "Ele tem uma empresa chamada Equipe Consultoria Esportiva Ltda. Para esta empresa é que seria depositado o dinheiro relativo às luvas de Velloso. E dissemos que só o pagaríamos mediante nota fiscal." Segundo Procópio, os salários do atleta estão sendo pagos em dia pelo clube. Na ação judicial, Velloso exige também o pagamento do 13º salário proporcional, férias e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) atrasado. A primeira audiência foi marcada para o próximo dia 16, na 32ª Vara do Trabalho. Enquanto isso, o goleiro recupera-se de uma cirurgia no ombro esquerdo, realizada em fevereiro. Ele se lesionou durante a disputa do Campeonato Mineiro e a previsão do departamento médico do Atlético é que ele voltasse aos treinamentos na próxima semana. Nos cinco anos em que esteve no clube mineiro, Velloso disputou 231 partidas, foi vice-campeão brasileiro em 1999 e campeão mineiro em 2000. Recentemente, o Atlético contratou para o goleiro Danrlei, ex-Grêmio. Mas o atual titular é Eduardo.