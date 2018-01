Velo Clube ganha do São Bernardo Na abertura da terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B, na noite desta sexta-feira, o Velo Clube conseguiu sua primeira vitória ao bater o até então invicto São Bernardo por 3 a 1, diante de sua torcida, em Rio Claro (SP). Com o resultado, o Velo ficou na terceira colocação do Grupo 10, com três pontos, enquanto o São Bernardo, mesmo perdendo ficou na vice-liderança, com quatro pontos. Os dois times voltarão a se enfrentar no dia 1.º de outubro, dessa vez, no ABC.