Velo Clube vence a primeira na Série B1 O tradicional Velo Clube, de Rio Claro, que um dia já esteve na elite do futebol paulista, conseguiu somar seus três primeiros pontos no Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão. Neste sábado à tarde, em casa, venceu o Santarritense por 2 a 1. A vitória deixou o Velo na sexta posição, enquanto o Santarritense continua na liderança do Grupo 2, apesar da derrota, com nove pontos. A quarta rodada será completada neste domingo com sete jogos, todos com início previsto para as 15 horas.