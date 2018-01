Velo Clube vence pela Série B1 Abrindo a segunda rodada do returno do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, neste sexta-feira à noite, o Tupã perdeu em casa para o Velo Clube, por 2 a 1. A situação na classificação ficou praticamente inalterada. O Tupã é quarto colocado com 12 pontos, três a mais que o Velo, com nove. Pela série B2, quinta divisão, em jogo isolado, o Guaçuano foi surpreendido em casa pelo Penapolense, por 3 a 1. O time de Mogi Guaçu continua com apenas cinco pontos na última posição do Grupo 1. O Penapolense tem 13 pontos, em terceiro lugar, só atrás dos líderes Águas de Lindóia e Serra Negra que têm 15 pontos e se enfrentam neste sábado à tarde.