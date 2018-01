Velo Clube x Tupã é o destaque na B1 O Campeonato Paulista das Séries B1 e B2 movimentam oito cidades neste domingo. Pela quarta divisão, serão quatro jogos. O destaque fica para o encontro entre Velo Clube e Tupã, que jogam em Rio Claro às 10 horas com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. Às 15 horas mais quatro jogos. Em Monte Azul Paulista, o Monte Azul recebe o Lemense. Os dois times buscam a primeira vitória. O Batatais, que venceu o Tupã fora de casa na estréia, recebe o Fernandópolis, que apenas empatou no último fim de semana. No litoral, o XV Caraguá tenta a reabilitação diante do União Mogi, que empatou na estréia. Fechando a segunda rodada da Série B1, o Capivariano, que perdeu para o Primavera, recebe o Guarulhos, um dos líderes. Pela Série B2, três partidas completam a primeira rodada neste fim de semana. Às 10 horas, o Pirassununguense recebe o Radium, de Mococa, que esta semana fez uma parceria com o Perugia, da Itália. Uma hora depois, em Capão Bonito, o Elosport encara o Jabaquara, campeão da B3 de 2002. Às 15 horas, o campeonato reserva o encontro entre Itararé e Campinas.