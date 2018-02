Velo e Capivariano só cumprem tabela Velo Clube e Capivariano irão apenas cumprir tabela na única partida deste sábado à tarde válido pela 14ª rodada, a última da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B1. Os dois clubes já não têm mais aspirações na competição e irão se enfrentar no estádio "Benito Agnello Castelano", em Rio Claro. Este jogo, em princípio, seria realizado domingo à tarde. Mas foi antecipado para fugir da concorrência com o jogo que está monopolizando a região, entre Corinthians e Flamengo, domingo à tarde no Limeirão, em Limeira. Os donos da casa estão na quinta colocação no Grupo 2, com 17 pontos, enquanto o time de Capivari, com apenas nove pontos, está na sétima posição. Resta apenas uma vaga para a segunda fase, a ser decidida entre Linense e Fernandópolis, que estão no Grupo 1. Apenas os quatro primeiros de cada um dos dois grupos garantem vaga na próxima etapa. Os classificados do Grupo 2 são ECUS-Suzano, Grêmio Barueri, Santa Ritense e Palestra. A rodada será completada no domingo, com seis partidas. Na quinta-feira, Tupã e Monte Azul empataram, por 1 a 1.