Velo pega o líder Santarritense na B1 Neste sábado, às 15 horas, no Estádio Benito Angelo Castelano, na cidade de Rio Claro, Velo Clube e Santarritense fazem o confronto dos opostos no Grupo 2 da Série B1 do Campeonato Paulista. O rubro-verde ainda não tem nenhum ponto e é o último colocado. Já o Santarritense é o líder, com nove pontos. A partida de sábado será também a chance do novo técnico do Velo, o uruguaio Ruben Furtenbach - que entrou no lugar de Lenílson Freire - , conquistar sua primeira vitória à frente do time de Rio Claro. Em sua estréia, na última rodada, o Velo perdeu fora de casa por 3 a 2 para o Palestra. Na verdade, o jogo seria no domingo, mas teve a data alterada a pedido da diretoria do time da casa, para evitar a concorrência direta com o confronto entre Paulista e Palmeiras, pelas semifinais da Primeira Divisão do Paulista, na vizinha cidade de Araras. Outro motivo dado pela diretoria do Velo Clube foi que o clube quer fugir da disputa pela atenção do torcedor de Rio Claro com a transmissão pela televisão do jogo pelo Paulistão. A rodada do final de semana: Sábado - 15 horas - Velo Clube x Santarritense; domingo - 15 horas - Ferroviária x Jalense; Paraguacuense x Monte Azul , Fernandópolis x Tupã; Batatais x Linense; XV Caraguá x Palestra; ECUS-Suzano x Grêmio Barueri e Capivariano X União Mogi. Classificação: Grupo 1 - 1) Linense 7 pontos; 2) Ferroviária e Jalesense 6; 4) Tupã 6; 5) Monte Azul 5; 6) Fernandópolis 4; 7) Batatais e Paraguaçuense 0 ponto. Grupo 2 - 1) Santaritense 9 pontos; 2) Grêmio Barueri 7; 3) ECUS-Suzano e Palestra 6; 5) XV de Caraguá 4; 6) União Mogi 2; 7) Capivariano e Velo Clube 0 ponto.