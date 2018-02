Velo vence Capivariano na Série B1 Velo Clube e Capivariano se despediram do Campeonato Paulista da Série B1 na tarde deste sábado, com a vitória do rubro-verde por 2 a 0 no Estádio Benito Agnello Castelano, em Rio Claro. A partida foi válida pela 14ª e última rodada da primeira fase do estadual. Carlinhos Fumaça aos 25 minutos do primeiro tempo e Nenê aos 49 da etapa final fizeram os gols para o time da casa. Ambos os times não tinham mais chances de passar para a segunda etapa da competição. Com o resultado, o Velo permaneceu na quinta posição no Grupo 2, agora com 20 pontos, enquanto o time de Capivari, com nove, ficou em sétimo.