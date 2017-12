Velocidade corintiana preocupa Grêmio O Grêmio irá avançar a marcação, mas sem abrir muito o meio-de-campo, para tentar anular os ataques em velocidade do Corinthians, na partida de domingo, no Morumbi, pela final da Copa do Brasil. As jogadas rápidas de Marcelinho Carioca e Éwerthon são a principal preocupação do técnico Tite. O zagueiro Mauro Galvão, com dores no tendão de Aquiles, passou a ser dúvida para o jogo de domingo. Sua recuperação está sendo mais lenta do que o esperado, de acordo os médicos do clube. Roger substituirá o volante Eduardo Costa, que cumpre suspensão automática, mas atuará na zaga. Com isso, Anderson Polga jogará no meio-de-campo. Chamado por Luiz Felipe Scolari para integrar a nova comissão técnica da seleção brasileira, o preparador físico do Grêmio, Paulo Paixão, permanecerá nos dois cargos, simultaneamente, pelo menos até o final do ano.