Velocidade do Vitória preocupa Internacional O Internacional enfrenta o Vitória no sábado, em Salvador, ciente de que precisa de um bom resultado para recuperar os pontos perdidos na derrota para o Cruzeiro, em casa, domingo. Mas apesar de buscar a vitória, a equipe sabe que a partida não será fácil. Para Bolívar, é preciso sobretudo tomar cuidado com a velocidade do adversário.