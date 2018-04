Vencedor da Copa dos Campeões vai faturar R$ 158 milhões

LONDRES - A final da Copa dos Campeões entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, neste sábado, em Londres, extrapola todas as dimensões do futebol e revela as novas fronteiras do esporte. No torneio mais rico do planeta, o campeão vai lucrar mais que a seleção que ganhar a Copa de 2014 no Brasil: 60 milhões de euros, cerca de R$ 158 milhões.

No Mundial de 2014, a Fifa pagará à seleção campeã pouco mais de 30 milhões de euros (R$ 80 milhões), metade do valor estimado que o campeão da Copa dos Campeões vai faturar.

Não fosse apenas pela fortuna em jogo, Borussia Dortmund e Bayern Munique têm ingredientes de sobra para atrair atenção de torcedores e executivos. Os dois times fazem, por exemplo, a primeira final alemã do maior torneio de clubes do mundo. Em campo estará a base da seleção que em 2014 vai ao Brasil para ser campeã do mundo. No estádio de Wembley, serão os cartazes de empresas alemãs que dominarão o cenário. Nas arquibancadas do tradicional templo do futebol inglês o idioma falado será alemão.

A procura por ingressos para este jogo único superou toda a venda de entradas para a Copa das Confederações no Brasil. No total, mais de 50 mil torcedores alemães terão lugares reservados em Londres para a final. Mas o temor da Uefa e de organizadores é de que até 150 mil alemães desembarquem na cidade em busca de um lugar na festa.

Em Dortmund, mais de 500 mil pessoas colocaram seus nomes para o sorteio visando adquirir os 24 mil ingressos que foram colocados à venda para os torcedores do Borussia. Em Munique, 250 mil pedidos foram feitos. Isso tudo para um estádio com a capacidade para 87 mil pessoas. Empresas aéreas se apressaram em colocar dezenas de voos a mais ligando as cidades na Alemanha e Londres. Só a Ryanair abriu 15 novos voos para sexta e sábado.

Oficialmente, já não há um só lugar livre no estádio. Mas agências paralelas ainda oferecem ingressos por até R$ 21 mil. Outros cambistas estão vendendo os bilhetes mais baratos por até 40 vezes o preço original.

Seja quem for o vencedor, o certo é que tanto a cidade de Londres como os times já estão com os cofres cheios. As estimativas são de que a capital britânica lucre 52 milhões de euros com a final. "Uma vez mais, Londres é o centro do esporte mundial", afirmou Boris Johnson, prefeito da cidade.

EM ALTA

O jogo terá ainda um outro vencedor: a indústria alemã. Wembley passou a ser alvo de uma corrida por parte de empresas para usar o evento para mostrar suas marcas ao que deve ser uma audiência de 150 milhões de pessoas pelo mundo.

Se em campo os nomes que vão brilhar são os de Robben, Ribery e Lewandowski, são as marcas alemãs como Puma, Deutsche Telekom ou a Allianz que esperam lucrar. "Será um grande palco para a marca Alemanha", declarou o especialista em finanças esportivas Simon Chadwick. A adidas, por exemplo, vai usar o modelo de marketing que existe durante os intervalos do Super Bowl nos EUA para também anunciar novidades em sua marca.

No jogo deste sábado, uma das mensagens que cartolas e autoridades alemãs não hesitaram em passar é de que seu modelo de economia - e de futebol - dá resultados. Ao contrário dos modelos na Espanha ou Itália, clubes alemães precisam seguir algumas regras básicas. A primeira é a de que mais de 50% das ações devem estar nas mãos de torcedores. A outra é que cada time, para estar na primeira ou segunda divisão, precisa ter uma escolinha de futebol.

O resultado é a formação contínua de craques, investimentos anuais de 120 milhões de euros, treinamento para 5 mil atletas e a criação de mais de 100 mil postos de trabalho apenas graças aos 32 times e a Bundesliga.

A final da Copa dos Campeões também é uma vitória da indústria alemã: 15 dos 18 times da primeira divisão são sustentados por empresas locais. E o coração do domínio alemão foi chancelado pela Uefa ontem ao escolher Berlim como palco da final da Copa dos Campeões de 2015. Isso tudo apenas três anos após uma final em Munique, em 2012. "Seja quem for o vencedor do jogo, o certo é que a economia alemã uma vez mais sairá com os bolsos cheios", apontou Daniel Saurenz, analista da consultoria Feingold Research.