Vencedores de Copas podem jogar a Liga dos Campeões A Uefa anunciou nesta quinta-feira que vai estudar a possibilidade de que os campeões das Copas das principais federações do continente passem a participar da Liga dos Campeões. Atualmente, Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália possuem quatro vagas na Liga dos Campeões. Antes de sua eleição, no mês de janeiro, o novo presidente da Uefa, Michel Platini, havia anunciado sua intenção de reduzir este número para três, fazendo com que os campeões da Copa destes países, que atualmente garantem vaga na Copa da Uefa, passem a ter lugar também na competição de mais prestígio no continente. "Talvez possamos dar lugar na Liga dos Campeões a alguns campeões de Copas. Queremos revitalizar estas competições, mas é algo que terá que ser estudado em um conselho estratégico", afirmou William Gaillard, conselheiro de Michel Platini, em declarações à agência Reuters. Gaillard disse que esta modificação, que a princípio é apoiada por Alemanha, Espanha e Escócia, restabeleceria "parte da importância" das competições. A Uefa também não descarta a possibilidade de criar uma fase de classificação para a Liga dos Campeões, na qual os terceiros e quartos das ligas mais importantes se enfrentariam, ao invés de pegar clubes de nações menos tradicionais.