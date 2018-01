Vencer a final é o objetivo da França, diz Domenech O técnico Raymond Domenech disse que vencer à final da Copa do Mundo sempre foi o objetivo da França e que a vitória sobre Portugal, nesta quarta-feira, em Munique, pela semifinal do Mundial, "foi um passo importante nesta direção." "Estamos muito mais do que felizes. Chegar a final de uma Copa do Mundo é algo muito especial e eu sempre disse que disputar o título era o nosso real objetivo. Recuperamos o nosso foco inicial, de antes do Mundial. Agora, nosso objetivo passa a ser vencer este jogo e estamos preparados para enfrentar este desafio", disse o treinador. "Trabalhamos em algo que acreditamos. Temos seguido o nosso caminho e por isso estamos aqui. Estou orgulhoso e muito satisfeito, como todos os jogadores de minha seleção", completou Domenech. Sobre a partida, Domenech disse que "o jogo contra Portugal foi mais difícil do que contra o Brasil" e explicou que "os portugueses jogaram duro e fizeram a França sofrer até o final. Eles criaram problemas para a gente e os nossos jogadores fizeram o máximo para derrotá-los. No final, o conjunto e a união da França prevaleceu." Domenech não quis comentar as provocações e gestos feitos pelo técnico de Portugal, Luiz Felipe Scolari, durante o jogo. "Não tenho nenhuma queixa sobre o comportamento dele. Tenho de me preocupar apenas com a minha equipe, que lutou muito para conquistar esse resultado contra um adversário muito forte." O técnico disse que não vê a final da Copa como a partida de despedida de Zinedine Zidane. "Pode ser o último jogo de Zidane, mas para nós não é a última partida, mas sim uma final de Copa do Mundo. É fantástico termos chance de conquistar o título e queremos conquistá-lo por Zidane, Thuram, Makelele, e todos os que anunciaram que deixam a seleção." A final da Copa do Mundo, que será disputada entre Itália e França, está marcada para dia 9 de julho, em Berlim. Na véspera, em Stuttgart, acontece a disputa do terceiro lugar, entre Alemanha e Portugal.