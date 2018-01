Vencer Bahia está nas contas do Coritiba O Coritiba já fez as contas e sabe que vencer os cinco jogos que fará no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, é fundamental para garantir a vaga na Libertadores da América ou até o título, no que ainda acreditam os curitibanos. Por isso, o jogo de amanhã, às 19 horas, contra o Bahia, vem sendo encarado com muita seriedade. "Vamos impor nosso ritmo em casa e besliscar fora", disse o zagueiro Edinho Baiano, que retorna ao time em razão das suspensão dos zagueiros Odivan e Reginaldo Nascimento e do lateral esquerdo Adriano. Também entram o zagueiro Danilo e o lateral Lira. O técnico Paulo Bonamigo cobrou mais obediência tática dos jogadores do setor de criação - Lima, Alexandre Fávaro e Jackson. "Movimentação, recuperação de posse de bola, agressividade, é isso que temos de resgatar", enumerou. Mesma reclamação do artilheiro Marcel, que chegou a 16 gols e não marca há cinco partidas. "Dependo de meus companheiros para fazer gols. A equipe tem que jogar como quem disputa vaga para a Libertadores e o título", disse. Bonamigo também pediu muita atenção dos defensores para evitar faltas nas proximidades da área, afinal o meia Preto tem tido bom aproveitamento nas cobranças.