Vencer e convencer, a missão do Palmeiras De zagueiro novo - Daniel faz sua estréia - e com modificações, o Palmeiras enfrenta o São Raimundo, amanhã, às 16 horas, no Palestra Itália, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe somou dois pontos em três jogos e o técnico Jair Picerni admitiu que o rendimento está longe do ideal. "Está na hora de vencer e convencer." O jogo será o primeiro de Daniel com a camisa do Palmeiras. E a situação do zagueiro não poderia ser mais delicada. O time ainda não venceu na Série B, amarga a modesta 20.ª posição na tabela e os críticos apontam a defesa como o ponto frágil. Daniel jogará com a responsabilidade de ser o novo "xerife" e evitar que Picerni, responsável por sua contratação, tenha a permanência no cargo ameaçada. Daniel não esconde que preferia estrear em situação melhor. "Mas fazer o quê? O jeito é enfrentar." O zagueiro considera que está em boas condições físicas, mas ainda será necessário tempo para adquirir entrosamento com os colegas. "Isso a gente só consegue jogando." Um dos pontos positivos do jogador é sua tranqüilidade, que deverá ajudar a combater o excesso de ansiedade do time. O grupo deve contar com o apoio da torcida, ainda embalada pela eliminação do rival Corinthians na Taça Libertadores da América e do São Paulo na Copa do Brasil. "Mas de nada vai adiantar se a gente não conquistar esta vitória", avaliou, realista, o atacante Thiago Gentil. Picerni não quis se envolver em polêmica e garantiu que não ?passou a nhaca? do seu time para os rivais. "Não desejo nada de mal para os outros, até porque Geninho é meu amigo pessoal." Mudanças - Além da estréia de Daniel, o time pode sofrer outras alterações. O zagueiro Leonardo sofreu contusão no treino de hoje e, se não jogar, será substituído por Dênis ou Alceu, que deixaria a vaga de volante para Corrêa. O meia Diego Souza ganhou uma chance. As mudanças não deverão acontecer apenas em campo. Para diminuir a pressão da oposição, o Conselho de Orientação Fiscal do clube (COF) sonda a nomeação de Nicola Raicopi e Ernesto Colombo como vice-presidentes do Departamento de Futebol.