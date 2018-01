Vencer o Audax virou questão de honra para o São Paulo Após a frustrante eliminação no Campeonato Paulista, uma vitória contra o Audax Italiano, do Chile, quarta-feira, no Morumbi, pela Libertadores, tornou-se obrigação para o São Paulo. Só assim para o time ficar em boa situação para se classificar às oitavas-de-final da Copa Libertadores e, conseqüentemente, salvar o primeiro semestre. ?A responsabilidade é grande e vamos assumi-la na quarta-feira e classificar o São Paulo na Libertadores?, prometeu o atacante Leandro. ?Aqui não tem bandido pra se esconder. Com uma vitória e a classificação, parte dessa eliminação no Campeonato Paulista será apagada?, completou. Na verdade, só uma catástrofe tiraria o time de Muricy Ramalho da seqüência da Libertadores. Um empate é o suficiente para a equipe avançar no torneio. Mas se a vitória que os jogadores e comissão técnica tanto desejam para amenizar o fracasso no Estadual vier, o time não só garante o primeiro lugar do grupo 2 como também chega às oitavas-de-final com a terceira melhor campanha - somente atrás de Santos e Flamengo. ?Esse jogo é até muito mais importante do que foi a partida contra o São Caetano. E a torcida sabe a diferença que ela pode fazer a nosso favor?, afirmou o goleiro Rogério Ceni. O capitão são-paulino fez questão de lembrar que não essa não é a hora de elenco e torcida desanimarem. Tanto que, após a eliminação, ainda nos vestiários do Morumbi, os jogadores se comprometeram a jogar bem na Libertadores. ?Esse é um time vencedor. Pode ter certeza que vamos preparados para levar o São Paulo a mais um mata-mata e, quem sabe, a mais uma final de Libertadores?, completou Rogério.