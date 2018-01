Venda das camisas de Ronaldo paga Beckham A venda das camisas de Ronaldo paga a contratação de Beckham. O Real Madrid ainda não fechou os números, mas já vendeu mais de 500 mil camisas com o número 11 usado pelo atacante brasileiro na temporada. Como cada uma custa 60 euros, o faturamento bruto foi de 30 milhões de euros, valor equivalente ao que foi pago ao Manchester United. Com a chegada do inglês e o remanejamento dos números das camisas, o clube poderá atingir valores astronômicos. Beckham, que sempre jogou com a 7, no Real terá de usar outro número. A camisa 7 é de Raúl e ele não abre mão dela. Quando Figo chegou, queria a 7 porque era a que usava no Barcelona, mas ficou com a 10. Ronaldo gostaria de usar a 9, mas o número pertence a Morientes por contrato. Como Morientes deverá ser negociado, Ronaldo passaria a usar o 9. E Beckham herdaria a 11 ou ficaria com 8, que lhe seria cedida por seu compatriota McManaman. A febre pela nova camisa de Ronaldo e pela de Beckham devem render uma fortuna ao clube. A contratação do inglês tem o mercado asiático como prioridade. Entre 24 de julho e 13 de agosto, o Real fará a sua pré-temporada na Ásia. Receberá 1 milhão de euros por amistoso (dois jogos no Japão, dois em Cingapura e dois na China) e mais 4 milhões de euros para ficar hospedado num Centro de Treinamentos próximo de Tóquio. Beckham e a sua mulher Victoria embarcaram nesta terça-feira para uma turnê promocional por Japão, Malásia, Tailândia e Vietnã. Receberão dos patrocinadores 14 milhões de euros em 10 dias.