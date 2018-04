Venda de ingressos para a Copa das Confederações é retomada neste sábado

SÃO PAULO - A partir das 6h (horário de Brasília) deste sábado, os fãs de futebol terão nova oportunidade de adquirir os últimos ingressos para a Copa das Confederações. Ainda há cerca de 160 mil ingressos disponíveis para a competição, que começa no dia 15 de junho. A Fifa garante que haverá ingressos disponíveis para todos os jogos, com exceção da abertura, da final e das partidas do Brasil na fase de grupos.

A bilheteria online abre mais cedo que a física, às 6h da manhã pelo site fifa.com/ingressos. A partir das 10h começa a venda nas bilheterias dos seis Centros de Ingressos da Fifa (veja relação abaixo). Durante a fase de venda de última hora transferências bancárias ou boletos não serão mais aceitos. Nos centros de ingressos, porém, a compra pode ser feita em dinheiro.

Veja lista dos Centros de Ingressos da Fifa:

Rio de Janeiro

Centro de Coleta e Venda de ingressos

Cidade das Artes, Avenida das Américas nº 5300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22793-080

Centro de Coleta de Ingressos por agendamento

Piano Bar, Windsor Guanabarra Hotel, Avenida Presidente Vargas, 293 - Centro, CEP: 20071-000

Rio de Janeiro-Galeão International Airport, Terminal 2 Arrivals Hall, Avenida Vinte de Janeiro, s/nº - Galeão, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21941-570

Belo Horizonte

Boulevard Shopping, Avenida dos Andradas nº 3.000, Santa Efigênia, Estacionamento G1 (Parking GI), Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30260-070

Brasília

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – CCUG, SDC Eixo Monumental, Lote 05, Ala Sul, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 78000-000

Salvador

Shopping Iguatemi, Avenida Tancredo Neves nº 148, Estacionamento I (Parking I), Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP: 41828-900

Fortaleza

Centro de Eventos do Ceara, Avenida Washington Soares nº 999, Edson Queiroz, Portão C (Gate C), Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará , CEP: 60811-341

Recife

Shopping Recife, Rua Padre Carapuceiro nº 777, Cobertura (Top Floor) , Boa Viagem, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51020-900