Venda de ingressos para Brasil e Inglaterra tem problema no primeiro dia

RIO - Torcedores que tentaram comprar ingressos para o amistoso entre Brasil e Inglaterra, que acontecerá no dia 2 de junho, no Maracanã, encontraram problemas na manhã desta quarta, assim que a venda foi aberta, às 10 horas, pela internet. Durante meia hora o site da futebolcard ficou inacessível. A partir de então, o interessado era direcionado para uma fila virtual, que não funcionava direito.

A empresa responsável pelo site, a GEO eventos, alegou que houve um fluxo muito grande de acessos, que não foi suportado pelo sistema. O problema foi solucionado na parte da tarde.

Na internet serão vendidos 35 mil ingressos. A venda presencial, que começa no dia 25, ainda não tem um total definido, pois depende de gratuidades, mas serão pelo menos 10 mil ingressos, segundo informações da CBF. A capacidade máxima do Maracanã é de 79.313 lugares.

Os pontos de venda: bilheterias do Flamengo, na Gávea; do Fluminense, nas Laranjeiras; do Engenhão; do Estádio Caio Martins, em Niterói; e em General Severiano, sede do Botafogo. Funcionarão das 10h às 17h. O Engenhão ficará aberto até às 19 horas. O preço das entradas para o amistoso entre brasileiros e ingleses varia de R$ 90 a R$ 700.