Venda de ingressos para Copa do Mundo de 2014 começará em 20 de agosto

RIO - Os ingressos para a Copa do Mundo de 2014 começarão a ser vendidos no dia 20 de agosto, conforme adiantou o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, durante evento realizado nesta terça-feira, no Rio, que serviu principalmente para informar aos torcedores como será o processo de retirada das entradas para a Copa das Confederações, marcada para acontecer no Brasil entre 15 e 30 de junho.

A Fifa já planejava abrir as vendas em agosto, mas não havia divulgado uma data específica para o início das mesmas. A entidade havia programado anunciar todas as informações sobre a comercialização dos bilhetes do Mundial no dia 1.º de julho, logo após o término da Copa das Confederações, quando deverá divulgar mais informações sobre o tema.

O sorteio dos jogos da Copa de 2014 será realizado em dezembro, mas a empresa responsável pela confecção dos ingressos da competição já prepara o seu sistema para iniciar a venda antecipada antes da definição da fase de grupos do torneio.

O torcedor interessado em adquiri-los por antecedência, antes de saber quais confrontos serão disputados, terá três modalidades para escolher nesta fase de vendas. Poderá comprar ingresso para um jogo específico, como o de abertura ou a final do Mundial; poderá obter ingressos para todos os jogos que ocorrerão em um determinado estádio; e também terá a opção de buscar bilhetes para acompanhar uma seleção específica da competição, como o Brasil, por exemplo.

CAPITÃO DO TRI TEM 1.º INGRESSO

Participou do anúncio do processo de entrega dos ingressos da Copa das Confederações, nesta terça, o ex-jogador Carlos Alberto Torres, capitão do tricampeonato mundial de 1970, que imprimiu o primeiro bilhete personalizado da Copa das Confederações e válido para o jogo Brasil x Japão. O duelo abrirá a competição em 15 de junho, às 16 horas, em Brasília.

"Estou mais alegre ainda por ter sido o primeiro a retirar o primeiro ingresso da Copa das Confederações. Estou feliz porque tenho certeza de que iremos organizar um grande evento, será um grande ensaio para a Copa do Mundo", ressaltou o ex-lateral da seleção.

Os torcedores que compraram ingressos da Copa das Confederações poderão retirar as suas entradas a partir desta quarta-feira, das 10 às 18 horas, nos postos de venda informados pela Fifa no site oficial da entidade na seguinte página: http://pt.fifa.com/confederationscup/organisation/ticketing/ticket-information/ticket-collection/index.html.

Diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil aconselhou fortemente nesta terça aos torcedores que agendem a retirada das entradas pela internet. "Assim, poderemos imprimir o ingresso de antemão e evitar que o torcedor perca tempo na fila", enfatizou.

Ainda faltam cerca de 100 mil ingressos à venda para a Copa das Confederações. O último lote de bilhetes começará a ser vendido no dia 1.º de junho.