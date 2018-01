Venda de ingressos para São Paulo x Grêmio começa sábado Vai começar a ?corrida do ouro? por um ingresso para o jogo do São Paulo contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, no Morumbi, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Neste sábado, o São Paulo começa a comercializar os 71.656 bilhetes para o primeiro jogo decisivo contra os gaúchos. No que depender do entusiasmo dos torcedores espalhados nos sites de relacionamento da Internet, o Morumbi estará lotado. Bem diferente do que se viu nos três jogos da primeira fase, quando o time de Muricy Ramalho levou ao estádio, no total, 71.481 pessoas. Muito pouco se comparado às três primeiras partidas de 2004 (149.653). ?Contra o Grêmio, será um jogo decisivo de mata-mata e tenho certeza de que a torcida vai vir com tudo de novo?, garante Muricy. A diretoria são-paulina fez a sua parte. Depois do fracasso de público na primeira fase, os dirigentes mantiveram os preços das entradas para a partida contra os gaúchos - variam de R$ 30 (arquibancada) a R$ 70 (Morumbi Premium). Os pontos de venda são: Pacaembu e Ginásio do Ibirapuera (sábado, domingo e dias 30, 1 e 2, das 11 horas às 17 horas); Morumbi (sábado, domingo e dia 1, das 11 horas às 17 horas, e no dia 2, das 11 horas até o início do jogo); e Canindé, Bruno José Daniel, Pitta Sports e Shopping Moto e Aventura (sábado e dias 30 e 2, das 11 horas às 17 horas).