Venda de ingressos surpreende em S. Caetano A procura por ingressos no Estádio Anacleto Campanella para o jogo entre São Caetano e Santos, sábado, às 16 horas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista está acima das expectativas. As vendas começaram nesta quarta-feira e logo se formaram filas enormes. O clube, porém, não revelou um número oficial de bilhetes vendidos, mas até a tarde de hoje, se falava em algo em torno de dois mil. Entre esses bilhetes vendidos estão incluídos 500 ingressos-família ao preço de R$ 20. Restam ainda meia entrada a R$ 10; arquibancada a R$ 20 e numeradas a R$ 30. Ao todo, foram colocados à disposição do público 17 mil ingressos, sendo que 3.500 seguiram para a Vila Belmiro. De acordo com o clube, se necessário for, haverá um aumento na quantidade de ingressos para 20 mil. A grande procura projeta que até sexta-feira todos os ingressos já tenham sido vendidos. Como o São Caetano é mandante da partida, não há postos de venda na capital paulista. Isso, no entender da diretoria, iria favorecer aos torcedores do Santos em prejuízo à sua torcida.