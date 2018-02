Venda de Love deve favorecer cariocas Os US$ 9 milhões, cerca de R$ 28 milhões, da venda do atacante palmeirense Vágner Love ao CSKA, de Moscou, fará a alegria não somente do clube paulista, mas de três agremiações cariocas, responsáveis pela formação do atleta. O Bangu, onde começou sua carreira aos 8 anos será o principal beneficiado, recebendo aproximadamente R$ 700 mil, a seguir, vem o Vasco, com R$ 440 mil, e por último o Campo Grande, com R$ 240 mil. A distribuição da indenização foi estabelecida pelo "Regulamento sobre o estatuto e transferência de jogadores" da Fifa. No documento, a entidade fixou, sob o título de "mecanismo de solidariedade", o porcentual de 5% do valor da venda do jogador a um clube estrangeiro para ser distribuído entre as agremiações que participaram de sua formação. No caso de Vágner Love, a indenização aos clubes formadores será de cerca de R$ 1,4 milhão. A distribuição seguirá a regulamentação da Fifa que prevê um porcentual de 5% do total arrecadado para o clube no qual o atleta esteve entre 12 e 13 anos, e mais 5%, entre 13 e 14 anos. Nos demais anos, até completar 23, o porcentual é de 10%. Como começou sua carreira no futsal do Bangu, aos 8 anos e, em seguida se transferiu para as escolinhas do futebol, onde permaneceu até os 15 anos, o clube da zona oeste carioca será o principal beneficiado, desde que comprove a vinculação do atacante. Neste caso, o Bangu receberia 20% do total da indenização (10% pelo período entre 12 e 14 anos e mais 10% pelo correspondente entre 14 e 15 anos do artilheiro), cerca de R$ 700 mil. "Sei que o Vágner atuou em nossas escolinhas, mas não posso dizer se temos como comprovar", disse a vice-presidente de Futebol do Bangu, Rita de Cássia Trindade. "Ouvi dizer que poderíamos ter direito e já mandei verificar os documentos de quando ele passou por aqui." Já o Vasco assegurou ter como comprovar que Vagner atuou pelo clube por 1 ano e três meses, antes de se transferir para o Palmeiras. Com isso, o time de São Januário poderá receber aproximadamente R$ 440 mil. O último a ser agraciado, o Campo Grande, ficará com cerca de R$ 240 mil, por ter tido o artilheiro defendendo sua cores, por oito meses. O futebol brasileiro já presenciou este tipo de indenização, quando o artilheiro Ronaldo, da seleção, se transferiu da Internazionale, de Milão, para o Real Madrid. Na ocasião tanto o Cruzeiro, que o negociou pela primeira vez para o exterior (PSV Eindhoven), quanto o São Cristóvão, que o revelou, foram beneficiados.