Venda de Neymar para o Barcelona deve ser confirmada na quarta

SANTOS - A última palavra sobre a venda de Neymar para o Barcelona deverá ser dada na próxima quarta-feira pelo Comitê Gestor do Santos. Os nove integrantes do grupo já deram o sinal verde para o clube vender o craque e na próxima reunião estudarão o número que estiver na mesa para decidir se aceitam a proposta.

Embora a diretoria santista negue ter tido contatos com Raúl Sanllehí (diretor de futebol do Barça que chegou ao Brasil quarta-feira) semana passada, o Estado apurou que houve uma longa reunião na noite de quinta-feira na casa de Neymar no Guarujá. Nesse encontro o clube espanhol subiu a oferta que havia feito na semana anterior em Madri ao presidente em exercício Odílio Rodrigues, passando de 14 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) para 17,5 milhões de euros (R$ 45,6 milhões).

Odílio voltou a confirmar neste domingo que está conversando com o Barcelona, e deu a entender que o craque está de saída. "Queríamos que o Neymar ficasse até 2014, mas é difícil. Futebol é negócio e prevalece a lei do mercado."

Muricy Ramalho também parece conformado em perder Neymar. "Parece que desta vez a coisa está forte. O clube vai sentir muito, mas é a vida."

Nesta segunda-feira está prevista uma nova rodada de negociações e o Barcelona vai melhorar mais um pouco a proposta. A tropa de choque escalada pelo clube espanhol para negociar esteve neste domingo na Vila. Raúl Sanllehí e o agente de jogadores André Cury viram o jogo no camarote da FPF, e Marcos Malaquias (outro agente de jogadores) ficou no camarote do pai de Neymar. Os três se hospedaram de quinta-feira até ontem na casa de Neymar no Guarujá.