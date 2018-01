Venda de Robinho é iminente, diz Figer O acerto de Robinho com o Real Madrid é ?iminente?, garantiu neste sábado o empresário Marcel Figer, à TV Antena 3, da Espanha. Figer é ligado ao empresário do atacante, Wagner Ribeiro. E disse que ?o assunto Robinho vai ser definido, com segurança, nos próximos dias ou semanas?. A transferência só se daria em julho, porém. A diretoria do Santos não abre mão de contar com Robinho na Libertadores. Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid estaria disposto a pagar até 18 milhões de euros pelo jogador, cerca de R$ 64 milhões. Em Madri, Figer estava acompanhado de Pelé. Os dois assistirão neste domingo ao jogo do Real Madrid, do ex-técnico santista Vanderlei Luxemburgo, contra o Zaragoza, no estádio Santiago Bernabeu. Pelé, aliás, fez vários elogios ao atual camisa 7 santista: ?Robinho é o melhor jogador que temos no Brasil. Creio que já poderia jogar na Europa.?