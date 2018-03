Venda de Ronaldinho seria o erro mais grave, diz Maradona

Em entrevista ao jornal esportivo espanhol Marca, nesta quarta, o ex-jogador argentino de futebol Diego Armando Maradona definiu a possível venda de Ronaldinho ao final desta temporada como "o maior erro da história do Barcelona". Questionado sobre qual, a seu ver, é o melhor clube atualmente entre Real Madrid e Barcelona, Maradona respondeu que "ambos são muito parecidos. Se tirarmos Ronaldinho talvez o melhor seja o Real Madrid". "A coisa mais correta que o Barcelona pode fazer é recuperá-lo. Acredito que Ronaldinho não deve pedir que o perdoem por nada. Na verdade é o contrário. São os dirigentes e as pessoas que devem agradecer Ronaldinho pelo que fez ao clube", acrescentou o ex-jogador argentino. "Caso o deixem escapar, seria o maior erro da história do clube. Mais grave que minha saída e a de Romário ou de Ronaldo. Ronaldinho supera todos. Parece-me uma burrice dizer que é um ex-jogador, que faz muita farra", concluiu Maradona.