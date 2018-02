Venda de Tevez aprovada. Com mudanças O conselho da diretoria do Boca Juniors aprovou nesta quinta-feira, no fim da noite, a venda ao Corinthians do astro do time, o atacante Carlos Tevez. O conselho, no entanto, aprovou a transferência de "El Apache", como é conhecido, "com modificações". A proposta original era vender 80% do passe de Tevez. Mas, o conselho decidiu que seria vendido 100% do passe, e que o Boca Juniors ficaria com US$ 18 milhões "limpos". Além disso, o Boca contaria com um valor adicional (uma porcentagem) em uma eventual futura venda de Tevez, por parte do Corinthians, para outro time. A venda de Tevez era considerada um fato, já que havia tido a bênção do presidente do Boca Juniors, o empresário Mauricio Macri. O empresário, no entanto, havia lamentado nos últimos dias a partida do jogador, já que pretendia desvencilhar-se de "El Apache" apenas a partir de junho do ano que vem. Além disso, Macri esperava nos próximos meses fechar um acordo mais suculento com times europeus. Mas, Tevez estava preocupado, e preferia ter um pássaro na mão do que dois voando. O jogador pressionou Macri, que acabou cedendo e aceitando a oferta do Corinthians. A venda de Tevez foi intensamente criticada por Roberto Drigón, ex-diretor do Boca, que lidera a oposição a Macri dentro do clube. "Na categoria de torcedor do Boca, sinto vergonha dessa venda", disparou Drigón. O ex-diretor lançou críticas contra Macri, indicando que por trás desta transferência existem grupos de investidores "provenientes da Rússia, onde há lavagem de dinheiro". Saudade - Tevez declarou que nunca havia imaginado estar algum dia longe do Boca Juniors. "Ainda me custa pensar que não jogarei mais no Boca", declarou, após defini-lo como o time que "mais ama". Depois, para arrematar, explicou: "mas nunca dei minha palavra de que ia ficar aqui..."