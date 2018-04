Vendas das camisas de Ronaldinho caem 40% no Barcelona

A popularidade do meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho parece estar em baixa na Espanha, e as vendas da camisa do jogador do Barcelona tiveram uma queda de 40% desde o início da atual temporada. A edição desta quarta-feira do jornal El Periódico de Cataluña cita fontes do setor comercial catalão, que afirmam que em junho de 2007 a camisa de Ronaldinho Gaúcho representava 60% do total das vendidas pelo Barça, mas agora caiu para 35% a 40%. O brasileiro ocupa o terceiro lugar nas preferências atuais dos torcedores do Barcelona para a compra de camisas. O jogador favorito dos espanhóis agora é o atacante argentino Lionel Messi, seguido pelo atacante francês Thierry Henry. Segundo as fontes, a má fase de Ronaldinho Gaúcho na equipe não afeta somente as vendas da camisa número 10 do Barça, mas também de todo o material esportivo oficial do clube. "Do começo da temporada até agora, estamos vendendo entre 10% e 15% a menos que no ano passado", disse um porta-voz do setor citado pelo jornal. O Barcelona e a empresa esportiva Nike, fornecedora oficial do clube, não costumam fornecer dados sobre as preferências dos torcedores ao comprar as camisas do time espanhol.