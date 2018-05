Vendas para Atlético-MG x Corinthians começam quarta

A venda das entradas começará às 9 horas nos seguintes postos de venda: Sede de Lourdes, Labareda, Loja do Galo Betim, Loja do Galo Barreiro, Class Club Sion e Class Club Buritis. No sábado, haverá comercialização apenas na Sede de Lourdes e Labareda, das 9 às 14 horas. No Mineirão, as vendas serão somente no sábado, das 9 às 20h45.

A entrada mais barata continua sendo para a geral, vendida a R$ 2. As cadeiras superior central e lateral custam R$ 20, mesmo preço do ingresso para a torcida corintiana. O ingresso mais caro é para a cadeira especial, que sai por R$ 50.