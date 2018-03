Vendaval adia jogos em Ribeirão Preto Um forte vendaval e uma chuva forte acabaram cancelando os dois jogos programados para esta sexta-feira no Estádio Palma Travassos pelas semifinais do quadrangular "Menezis Balbo". A rodada dupla foi adiada para sábado à tarde, com Sertãozinho x Barretos jogando às 15 horas e, depois, às 17 horas, Comercial x Matonense. Nas semifinais, Barretos e Matonense jogam por um simples empate para passar às finais, já que tiveram melhores campanhas na primeira fase. Eles ainda têm outra vantagem: caso Comercial e Sertãozinho vençam suas respectivas partidas, a disputa das vagas será definida nos pênaltis. A final da competição está marcada para terça-feira, às 20 horas, em local ainda a ser definido pela melhor campanha.