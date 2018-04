Vendido em 2013, Paulinho faz tratamento de contusão no Corinthians

SÃO PAULO - O corintiano que assistiu ao treinamento da equipe neste domingo deve ter pensado que estava ficando louco. O volante Paulinho, vendido no meio do ano passado, participou da atividade com os ex-companheiros. Se tratando de uma lesão no tornozelo, o atleta do Tottenham, da Inglaterra, vai passar por um período de duas semanas fazendo tratamento no Centro de Treinamento do Corinthians.

Contundido no jogo contra o Stoke, ainda no ano de 2013, quando sofreu uma entrada dura de Charlie Adam e sofreu uma contusão no tornozelo direito, Paulinho decidiu voltar ao Brasil para realizar o tratamento e escolheu sua ex-equipe para isso. Neste domingo, ele trabalhou ao lado do lateral-esquerdo Fábio Santos e do meia Renato Augusto, também machucados, na caixa de areia. A atividade foi supervisionada pelo preparador físico Bruno Mazziotti. Os demais jogadores foram para o campo.

Paulinho, considerado o grande destaque do Corinthians em 2012, quando o clube conquistou a Libertadores da América e o Mundial de Clubes, foi negociado em julho por algo em torno de R$ 60 milhões. Além de figura importante no Tottenham, onde já conquistou seu espaço, ele é titular da seleção brasileira que disputa a Copa do Mundo em 2014.