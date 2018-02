Venezuela ainda sonha com a Copa/2006 Com 18 pontos, a Venezuela ainda sonha com o quinto lugar das Eliminatórias ao Mundial/2006, que dá direito à repescagem contra a Austrália, representante da Oceania. Está a três pontos do Uruguai, o quinto. Colômbia e Chile, com 20, também estão na briga. O técnico Richard Páez promete colocar uma equipe ofensiva contra o Paraguai, neste sábado, em Maracaibo. Se vencer, a Venezuela ainda terá chances matemáticas na última rodada, quando enfrentará o Brasil, em Belém, dia 12. ?Só posso afirmar que vamos colocar um time ofensivo, atrevido e que vai buscar a vitória, independentemente de quem seja o nosso adversário?, disse Páez, em Maracaibo, onde a seleção está fazendo seus treinamentos. Maracaibo fica a 500 quilômetros a noroeste da capital Caracas. O treinador quer encurralar os paraguaios, que também precisam da vitória para selar a classificação ao Mundial. Estão em quarto, com 24 pontos. No ataque, podem jogar Moran e o jovem Torrealba, que marcou dois dos quatro gols na goleada sobre o Peru, na rodada anterior. De qualquer modo, a oitava colocação já é a melhor participação do país em Eliminatórias.