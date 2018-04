Venezuela arrasa Taiti e avança no Copa do Mundo sub-20

A Venezuela goleou o Taiti por 8 a 0, nesta segunda-feira, e garantiu uma vaga nas oitavas de final do Copa do Mundo sub-20, disputado no Egito. A equipe sul-americana chegou aos seis pontos no Grupo B, ao lado da Espanha. Taitianos e nigerianos estão com zero, após duas derrotas.

Veja também:

Espanha vence Nigéria e segue 100%

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A vitória venezuelana começou a ser construída logo aos 4 minutos, com José Rondon. O primeiro tempo terminou com vantagem de três gols, depois que Velasquez, marcou aos 19, e Rondon acertou cobrança de pênalti aos 27.

No lance da penalidade, o Taiti perdeu o zagueiro Faatiarau, expulso. Aos 38, foi a vez de Rochette levar o cartão vermelho. Com nove homens em campo, a seleção da Oceania virou presa fácil na segunda etapa.

Com dois a mais e motivada a buscar saldo de gols para alcançar a líder Espanha, a Venezuela começou o massacre, ainda que de forma tardia. Aos 27 da segunda etapa, Oscar Rojas fez o quarto, transformando a vitória em goleada.

Então, começou o show de Yonathan del Valle. O atacante marcou três vezes em 13 minutos, aos 33, 43 e 46. Para completar o massacre, Rondon marcou pela terceira vez na partida, aos 47, mais uma vez de pênalti.

Com a vitória, a Venezuela chegou a seis pontos com nove gols de saldo. A Espanha lidera a chave, com saldo de dez (venceu o Taiti também por 8 a 0, e fez 2 a 0 na Nigéria). Na quinta-feira, as duas seleções se enfrentam para definir o primeiro lugar.

O Taiti, sem pontos e com -16 gols no saldo, enfrenta a Nigéria na rodada final. O vencedor do confronto precisará fazer contas para avançar como um dos quatro melhores terceiros lugares à segunda fase.