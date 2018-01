Venezuela ataca a assustada Argentina A Venezuela também quer tirar sua casquinha da Argentina, que sábado estreou nas Eliminatórias empatando em 2 a 2 com o Chile. Numa ousadia inimaginável até há pouco tempo, o técnico Richard Paéz disse que sua equipe vai partir para cima da badalada seleção comandada por Marcelo Bielsa no jogo desta terça-feira (às 20h, no horário de Brasília), em Caracas. "Vamos jogar em casa e atacaremos o tempo todo. Sentimos os efeitos da altitude no jogo de sábado contra o Equador (derrota por 2 a 0), mas jogando ao nível do mar e diante de nosso público a história será bem diferente", afirmou o treinador da Venezuela. Todos os 26 mil ingressos colocados à venda foram negociados. Se os venezuelanos estão confiantes, os argentinos estão surpreendentemente cautelosos diante de um adversário que historicamente é o grande saco de pancadas da América do Sul. "Sabemos que a Venezuela é uma equipe muito forte quando joga em casa e que conta com alguns jogadores que atuam na Europa. Sem dúvida, será uma partida muito complicada para nós", disse Verón. Ele foi o jogador mais vaiado pelos torcedores no decepcionante empate com o Chile - a Argentina terminou o primeiro vencendo por 2 a 0 - e admitiu nesta segunda-feira que ficou triste com a situação. "É duro ser insultado em seu próprio país. O que espero é que nos próximos jogos os torcedores voltem a apoiar o time", afirmou Verón. O técnico Marcelo Bielsa não deu entrevista nesta segunda-feira e, para variar, dirigiu um treino a portas fechadas. Placente entrará na zaga em lugar de Samuel, que foi expulso contra o Chile. E é possível que Hernán Crespo perca a posição para Saviola.