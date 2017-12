Venezuela busca fim de tabu contra a ´amiga´ Bolívia

Aliados na política, mas rivais ferrenhos para fugir do posto de saco de pancadas do futebol sul-americano, Venezuela e Bolívia fazem nesta terça-feira o jogo principal da rodada de abertura da Copa América, às 21h45 (de Brasília), em San Cristóbal, no encerramento da primeira rodada do Grupo A, que começa com Uruguai x Peru. Fora de campo, o jogo envolvendo venezuelanos e bolivianos deve ocorrer num clima bem amistoso, já que os presidentes dos dois países, os amigos Hugo Chávez e Evo Morales, são esperados nas tribunas. Dentro de campo, porém, é quase guerra. Com grandes limitações, as duas equipes sabem que a chance de avançar à próxima fase passa necessariamente por uma vitória nesta terça. Principalmente para a Venezuela, que até hoje só venceu um jogo em sua história na Copa América - exatamente contra a Bolívia, por 3 a 0, em 1967. "Nós vamos fazer o nosso jogo e pressionar a saída de bola do adversário. Estamos prontos para enfrentar um adversário que está em ascensão, e vamos em busca de resultado que nos deixe satisfeitos", declarou o técnico venezuelano, Richard Páez, que pode perder o zagueiro José Manuel Rey, um de seus homens de confiança, com uma lesão muscular. Para Erwin Sanchez, técnico da Bolívia, os problemas são bem maiores. Um deles é o meia Jhasmani Campos, que está contundido, cuja posição está entre Darwin Peña e o experiente Gonzalo Galindo podem entrar. A outra dúvida é no gol, entre Sergio Galarza e Hugo Suárez. O atacante corintiano Juan Carlos Arce está confirmado no ataque, e o treinador está confiante em ver sua jovem equipe começar bem a competição. "Esperamos que eles não sintam a pressão", disse. A Bolívia deve aproveitar o jogo para protestar mais uma vez contra a decisão da Fifa que veta jogos em altitudes maiores que 2.500 metros acima do nível do mar. VENEZUELA x BOLÍVIA Venezuela - Vega; González, Rey, Cichero e Rojas; Mea Vitali, Vera, Arango e Ricardo Páez; Maldonado e Ornelas. Técnico: Richard Páez. Bolívia - Galarza (Suárez); Hoyos, Raldés, Peña e Alvarez; Reyes, Galindo (Peña), Mojica e Vaca; Arce e Moreno. Técnico: Erwin Sánchez. Árbitro - Mauricio Reinoso (EQU). Horário - 21h45 (de Brasília). Local - Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN).