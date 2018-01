Venezuela consegue empate com Uruguai A Venezuela conseguiu um empate contra o Uruguai por 1 a 1, neste sábado à noite, pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2006, e continua sonhando com a vaga na repescagem, pois chegou aos 15 pontos, ficando a dois do próprio Uruguai e da Colômbia - ambos tem 17 -, as seleções que atualmente dividem a quinta colocação. O time da casa poderia ter ganho o jogo se não tivesse desperdiçado várias chances de gols, principalmente no segundo tempo, quando chegou até a sufocar os uruguaios. O começo da partida é que foi diferente, pois quem marcou primeiro foram os visitantes, com Diego Forlan, logo a um minuto de jogo. O empate só foi sair no segundo tempo, aos 28 minutos, com Giancarlo Maldonado. Agora, a Venezuela enfrenta o Chile, na casa do adversário, na próxima quarta-feira, enquanto que o Uruguai joga um dia antes, contra o Peru, também na casa do adversário.