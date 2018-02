Venezuela derrota reservas da Inter A seleção da Venezuela derrotou, nesta segunda-feira, o time reserva da Inter de Milão por 1 a 0, no estádio San Siro, em Milão. A partida amistosa valeu como uma homenagem ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, que assistiu ao jogo das tribunas. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Giancarlo Maldonado. O brasileiro Adriano e o goleiro Júlio César participaram do amistoso, já que não entraram em campo na goleada por 5 a 0 sobre o Livorno, no domingo, pelo Campeonato Italiano.