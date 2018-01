Venezuela é a "zebra" do Sub-20 A Argentina foi desbancada pela Venezuela no Sul-Americano Sub-20. Os atuais campeões mundiais da categoria perderam por 1 a 0, na noite de sexta-feira, e ganharam as manchetes dos jornais daquele país: "Venezuela nos deixou em perigo", destaca o jornal Olé. "Um duro golpe" é a manchete do La Nación. O resultado colocou em perigo a classificação da Argentina para a próxima fase. Para complicar, o técnico Hugo Tocalli não poderá contar com três jogadores. O capitão Javier Mascherano e Mauricio Romero receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos. E Javier Pinola ainda precisa cumprir mais um jogo de suspensão pela expulsão na partida contra o Chile. "A todos esses problemas deve-se somar o baixo astral do grupo", admite o treinador. "Será um fracasso se perdemos para o Paraguai."