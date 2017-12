Venezuela e Bolívia ficam no 2 a 2 em San Cristóbal

A Venezuela decepcionou a torcida que lotou o Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, ao ceder o empate por 2 a 2 com a Bolívia, nesta terça-feira, na estréia das duas seleções na Copa América. A equipe anfitriã, que ganhava por 2 a 1 até os 39 minutos do segundo tempo, perdeu a chance de quebrar um jejum de 40 anos sem vitórias na competição, com o gol marcado pelo atacante corintiano Arce. Ao menos, o resultado evitou constrangimentos na tribuna de imprensa do estádio, onde estavam os presidentes dos dois países: o venezuelano Hugo Chávez e o boliviano Evo Morales. Empolgada com o apoio da torcida, a Venezuela partiu para cima e abriu o placar aos 20 minutos, quando Maldonado recebeu passe na área e bateu cruzado, sem chance de defesa para o goleiro Galarza. A Bolívia chegou ao empate aos 38, quando Moreno se livrou de dois marcadores na área e bateu; a bola ainda desviou em Chichero antes de entrar. A seleção da casa voltou a ficar em vantagem logo no começo da etapa final. Aos nove minutos, Paez avançou sozinho e tocou na saída do goleiro. Detalhe: o autor do gol é filho do técnico da equipe, Richard Paez. Mas a Bolívia não se intimidou e chegou ao empate aos 39, quando o corintiano Arce desviou cruzamento da direita. Os dois times voltam a campo no sábado. A Venezuela enfrenta o Peru, líder do grupo com 3 pontos, e a Bolívia encara o Uruguai, lanterna, sem nenhum ponto.