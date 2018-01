Venezuela e Colômbia empatam: 2 a 2 As seleções da Venezuela e da Colômbia empataram por 2 a 2, nesta terça-feira à noite, pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2002. O resultado foi benéfico para a seleção brasileira, pois uma vitória colombiana faria o time do técnico Leão cair para o quinto lugar na classificação. O Brasil, que nesta quarta joga com e Peru, já havia perdido a terceira posição um pouco antes, com a vitória do Equador sobre o Paraguai em Quito. Os colombianos continuam em quinto, agora com 19 pontos, um a menos que o Brasil. A Venezuela é a última colocada com apenas quatro pontos ganhos em 12 partidas disputadas. Os colombianos conseguiram o empate nos minutos finais, depois de estarem perdendo por 2 a 0. Alexander Rondon abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo e Juan Arango aumentou aos 36 do segundo. A reação colombiana começou dois minutos depois, com Bedoya marcando. Victor Bonilla chegou ao empate aos 43 minutos.