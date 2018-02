Venezuela e Colômbia ficam no 0 a 0 Venezuela e Colômbia empataram por 0 a 0, neste sábado, em Maracaibo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 - o brasileiro Carlos Eugênio Simon apitou o jogo. Com o empate em casa, os venezuelanos chegaram aos 14 pontos, o mesmo que os colombianos, ambos ainda bem longe da Argentina, que lidera com 25.