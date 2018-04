Venezuela enfrenta Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A seleção da Venezuela tentará nesta terça-feira vencer uma abalada Bolívia, que chega ao Estádio Pueblo Nuevo de San Cristóbal com a obrigação de obter um resultado positivo, caso não queira perder contato com os líderes das Eliminatórias Sul-Americanas do Mundial da África do Sul 2010. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Os venezuelanos vêm de uma derrota por 1 a 0 para a Colômbia, no último sábado, em Bogotá, na qual tomaram um gol a apenas 8 minutos do fim do jogo, ao tempo que os bolivianos sofreram sua segunda derrota na competição, contra a Argentina, por 3 a 0. O treinador da Venezuela, Richard Páez, não deu sinais de qual será a escalação que mandará a campo, embora tudo pareç Venezuela Morales; Luis Vallenilla (Roberto Rosales), José Manuel Rey, Cichero, Andrés Rougaz; Miguel Mea Vitali, Luis Vera, Jorge Rojas e Ricardo Páez; Arango e Maldonado Técnico: Richard Páez Bolívia Carlos Arias; Miguel Hoyos, Ronald Raldes, Limbert Méndez, Luis Gutiérrez, Ronald García, Nicolás Suárez, Joselito Vaca, Limberg Gutiérrez; Jaime Moreno (Juan Carlos Arce) e Diego Cabrera Técnico: Erwin Sánchez Árbitro: Salvio Spinola (BRA) Estádio: Pueblo Nuevo (VEN) Horário: 20h40 (de Brasília) a indicar que o goleiro Morales, que teve excelente atuação em Bogotá, será mantido entre os titulares. Outra coisa que parece garantida é o retorno do zagueiro Cichero, que não jogou contra a Colômbia porque cumpria suspensão. O dilema do técnico está no meio-campo, onde seu filho Ricardo Páez e Jorge Rojas parecem ter vaga assegurada, o que forçaria o deslocamento de Arango para o ataque, ao lado do artilheiro Maldonado. Por sua parte, a Bolívia chega à partida com muitas dúvidas e sérias dificuldades para o técnico Erwin Sánchez, que vem sendo duramente criticado pelos resultados negativos nas Eliminatórias. As goleadas sofridas para Uruguai (5 a 0) e Argentina (3 a 0), e o empate sem gols com a Colômbia em La Paz deixaram os bolivianos em uma posição incômoda. A equipe é a única a não ter marcado gols até aqui na competição. E é justamente o ataque o setor que mais preocupa o técnico Sánchez, que deve promover no time várias mudanças para a partida desta terça-feira.