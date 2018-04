Venezuela goleia Bolívia e soma 2.ª vitória nas Eliminatórias

A Venezuela goleou a Bolívia por 5 a 3 nesta terça-feira em casa e somou sua segunda vitória nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010. Com o resultado, a Venezuela chegou a seis pontos na tabela em quatro jogos. Já os bolivianos ficaram com apenas um ponto, à frente somente do lanterna Equador. Em partida disputada no estádio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, a seleção boliviana abriu o marcador logo aos 19 minutos, quando Marcelo Moreno, que defende o Cruzeiro, venceu o goleiro adversário com um chute de esquerda após bela jogada individual. Porém, um minuto depois Arismendi empatou para a Venezuela ao completar cruzamento que partiu da esquerda. O jogo continuou muito disputado, com oportunidades de gol surgindo de lado a lado. Em uma destas jogadas, aos 27 minutos, Vaca cruzou da direita para Arce, do Corinthians, conferir de primeira e colocar a Bolívia novamente na frente. Mas a história se repetiu e, cinco minutos antes do intervalo, Arismendi voltou a empatar para a Venezuela, ao aproveitar uma bola que sobrou na área. Venezuela 5 Morales; Rosales, Rey, Cichero e Jorge Rojas; Vera (Vitali), Seijas (Edder Pérez), Ricardo Páez (Guerra) e Arango; Maldonado e Arismendi Técnico: Richard Páez Bolívia 3 Arias; Gatty, Raldés, Limbert Méndez e Luis Gutiérrez; Alejandro Gómez, Ronald García, Mojica (Limberg Gutiérrez) e Vaca (Sacha Lima); Arce e Marcelo Moreno (Jaime Moreno) Técnico: Erwin Sánchez Gols: Marcelo Moreno, aos 19, Arismendi, aos 20, Arce, aos 27, e Arismendi, aos 40 minutos do primeiro tempo; Marcelo Moreno, aos 32, Guerra, aos 36, e Maldonado, aos 43 e aos 45 do segundo tempo Árbitro: Salvio Spínola Fagundes Filho (Brasil) Renda: Não informado Público: 25 mil pessoas Estádio: Pueblo Nuevo Na segunda etapa, o ritmo da partida foi fraco até os 32 minutos, quando Moreno voltou a balançar a rede venezuelana, desta vez de cabeça, aproveitando cruzamento da direita. Mas quando muitos já pensavam que a Bolívia conseguiria somar sua primeira vitória nas Eliminatórias, os donos da casa empataram e viraram o confronto. Aos 36 minutos, Guerra bateu forte e cruzado sem chances de defesa para o camisa 1 boliviano. Já aos 43, Maldonado aproveitou bobeira da zaga rival e marcou de cabeça, e o mesmo Maldonado ainda teria tempo para fazer o quinto, aos 45. O jogador recebeu passe na intermediária e chutou de longe, marcando um belíssimo gol por cobertura.