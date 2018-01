Venezuela goleia o Peru por 4 a 1 A Venezuela conseguiu neste sábado à noite uma grande vitória: ganhou do Peru por 4 a 1, em casa, e pela primeira vez em sua história chega aos 18 pontos na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, ficando na sétima posição. Os gols da partida foram marcados por Gian Carlo Maldonado (aos 17 minutos do primeiro tempo), Juan Arango (aos 23 minutos do segundo tempo) e Jesús Torrealba (aos 28 e 34 minutos do segundo tempo), com Jefferson Farfán descontando para os peruanos aos 18 minutos do segundo tempo. Agora, a Venezuela volta a jogar em casa na próxima rodada, contra o Paraguai. E o Peru, que fica com 15 pontos e na nona e penúltima colocação, vai enfrentar a Argentina, na casa do adversário.