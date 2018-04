Venezuela incomoda mais que Argentina Uma das piores Seleções do mundo, atualmente ocupando a 55ª colocação no ranking da Fifa, a Venezuela, próxima adversária do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo, incomoda ao técnico Carlos Alberto Parreira muito mais do que a arquiinimiga Argentina. O motivo para explicar essa preocupação é bem simples para o treinador: o desfecho da partida. ?Se ganharmos de 3 a 0 a Seleção não fez mais do que a sua obrigação. Se fizermos 1 a 0 vai ter um monte de reclamações. É por causa disso que prefiro jogar contra a Argentina?, diz Parreira. Mesmo com esse ?respeito? ao adversário, Parreira acredita que a Seleção Brasileira tem tudo para conquistar a vitória que a manterá na liderança das Eliminatórias. ?A Seleção está no caminho certo, mas ainda faltam jogos complicados e não pode bobear. A Venezuela ganhou corpo, joga ?arrumadinha?. Temos que ter atenção?, completa, lembrando que os ?vinotintos? (apelido da Seleção Venezuela tem atualmente nove jogadores que atuam no exterior.